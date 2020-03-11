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11.03.2020

Başkan Erdoğan'dan AK Parti İl Başkanları Toplantısında önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bölücü örgüt ile işbirliğini gizlemeyen CHP, toplantılarda İstiklal Marşı'nı okumayarak görevini yerine getirmeye başlamıştır. CHP, kasıtlı bir şekilde kutuplaşmayı derinleştirerek, kışkırtarak çok tehlikeli bir oyun oynuyor." dedi. Başkan Erdoğan, "Yeni diye ortaya sürülen her sözde oluşum, sadece AK Parti'ye olan ihtiyacı teyit ediyor, onun ötesinde bir işe yaramıyor. Davası inancı olmayan davası milleti, ülkesi olmayanın sonu her zaman hüsran olmaya mahkumdur. Bunların hiçbiri bizi zerre kadar ilgilendirmiyor. Kadrolarımızı oluştururken o ilin ilçenin kanaat önderlerini bulacaksınız. Aynı heyetlerle, ekiplerle yürümeye mecbur değiliz mahkum da değiliz, dinamik bir yapı ile yolu yürümeye mecburuz." diye konuştu.

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