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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar

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Giriş: 07.04.2021 13:59
Güncelleme:07.04.2021 14:17
Son dakika haberi... Partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'da önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "CHP bildiriyi aklamaya çalışacak kadar şirazesinden koptu. Darbeciye darbeci dememizden huzursuzlar. Bu emekli generallerin merkezinde CHP'nin kendisi vardır. Bu 104'ün içinde şu anda CHP üyesi olanlar vardır. İncelemeler devam ediyor. Kimbilir daha neler çıkacak? Bundan sonra hesabını bu işin çok ağır vereceksiniz. Siz kaçacaksınız, biz kovalayacağız." diyerek sert çıktı. Başkan Erdoğan, "Kılıçdaroğlu hızını alamayıp Bilim Kurulu'na da saldırdı, vah zavallı. Salgınla mücadele siyaset üstü bir mesele." dedi. Erdoğan, "Dövizdeki dalgalanma ekonomik temelli değil. Enflasyonu tek haneye indirmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "Emekli amiraller, ne yazık ki talimatı kendi başkomutanları Kılıçdaroğlu'ndan alıyor. Denizcileri selamlıyorum, darbeciler hariç." diye konuştu.
Başkan Erdoğandan CHPye bildiri tepkisi! BAŞKAN ERDOĞAN'DAN CHP'YE BİLDİRİ TEPKİSİ!
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