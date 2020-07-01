Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında önemli açıklamalar |Video

Son dakika haberi... Partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada kayıp olarak görülen 2020'yi inşallah bir kez daha herkesi şaşırtan bir büyüme oranıyla kapatacağız." dedi. Bakan Albayrak'ı ve ailesini hedef alan ahlaksız paylaşıma sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Bu alçakların peşini bırakmayacağız." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Sosyal medya mecralarının kontrol edilmesi şart. Adalet Bakanlığı ve Meclis Grubumuza çağrıda bulunuyorum." diye konuştu.

Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Toplantımızın hemen ardından Astana Süreci ile ilgili olarak, Türkiye-İran-Rusya ile bir araya geliyoruz. Bu görüşmemizi de aynı şekilde özellikle İdlib'de, Suriye'de ve bölgedeki gelişmeleri ele alacağımız görüşmeyi yapacağız. O nedenle sizlerle bir arada olamadık. 3'lü toplantıyı yapmak zorundayız.

"2020'Yİ HERKESİ ŞAŞIRTAN BİR BÜYÜME ORANIYLA KAPATACAĞIZ"

Avrupa başta olmak üzere kimi ülkelerin Türkiye'ye yönelik izlediği kısıtlama politikaları siyasidir.

Bunların da üstesinden geleceğiz.

Normalleşme takvimi ile birlikte tüm ticari faaliyetler kademeli olarak başladı.

İçeride ve dışarıda kötümserlik havası estirseler de hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz.

Haziran ayı ile ilgili ilk veriler, bu doğrultuda ümit verici gelişmelere işaret ediyor.

Temmuz ile birlikte çok daha büyük bir sıçrama içine gireceğimizden şüphe duymuyoruz.

Yıl sonuna ulaştığımızda kayıp olarak görülen 2020'yi herkesi şaşırtan bir büyüme oranıyla kapatacağız.

"TÜRKİYE LİBYA HALKINI DARBECİLERİN İNSAFINA BIRAKMAYACAK"

Ülkemizin güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonları salgın döneminde de kesintisiz sürdürdük.

Libya'nın meşru hükümetinin, ülkenin birliği, bütünlüğü için yönettiği mücadeleyi destekliyoruz.

Kimi devletlerin darbecilere kol kanat germesini ibretle takip ediyoruz.

Türkiye Libya halkını darbecilerin insafına bırakmayacak, uluslararası meşruiyet çerçevesinde hareket etmeyi sürdürecektir.

Bazılarının hâlâ sömürgeci reflekslerinden kurtulmaması kendi ayıplarıdır.

Halka tepeden bakarak siyaset yapmak tek parti CHP'sinin yöntemidir.

"İLMEK İLMEK ÖREREK 2023 KADROLARIMIZI OLUŞTURUYORUZ"

Aslında ülkemizde AK Parti'ye ve yaptığı hizmetlere gerçek manada karşı kimse yoktur. En azılı muhaliflerimiz bile dile getirmeseler de kendi içlerinde AK Parti'nin başarılarını takdir ediyor.

Başarılarımızı elbette kendi çabalarımızla elde ettik ama kaybettiklerimizin de sorumlusu biziz. Bu kayıpların sebebi rakiplerimizin mahareti değil kendi beceriksizliğimiz ya da hatalarımızdır.

Seçimler, siyasi partilerin adeta karne günleridir. 2023 yılına kadar istediğimiz şekilde çalışacağımız geniş bir vakit var. Bu süreyi en verimli şekilde kullanarak seçim günü milletimizin karşısına çıkmalıyız.

Nasipse, ağustos ayının sonundan itibaren kongrelerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Amacımız ekim ayı sonunda ilçe kongrelerimizi tamamlayıp il kongrelerimize geçmektir. İl kongrelerimizi de 4 ayda bitirmeyi planlıyoruz. Ardından da 7. Olağan Büyük Kongre tarihimizi de açıklayacağız. Bu süreçte kadrolarımızı değer merkezli siyaseti ilke edinmiş, çalışkan, gayretli, kabiliyetli arkadaşlarımızla zenginleştirmek istiyoruz. Bunun için çok titiz bir çalışma yürütüyoruz. Adeta ilmek ilmek örerek 2023 kadrolarımızı oluşturuyoruz.

Yolunu şaşıranlar, kibrine esir düşenler dışında AK Parti ailesinden tek bir ferdin bile eksilmesine gönlümüz razı gelmez.

Her yeni üyemiz için bir fidan dikeceğiz.

2023 hedeflerimize el ele, omuz omuza yürürken, aramıza nifak tohumları atmak isteyenlere de fırsat vermeyeceğiz.

BAKAN ALBAYRAK VE EŞİNE ÇİRKİN SALDIRI

Bazı konular var ki üzerinde konuşmak bile insanın kalbini acıtıyor. Aile olarak birkaç gündür, böyle can acıtıcı bir mesele ile karşı karşıyayız.

Önceki gece 8. torunum Hamza Salih dünyaya geldi. Berat Bey evladının doğumunun sevincini kamuoyu ile sosyal medyada paylaştı. Bu mesajın altına on binlerce kişi iyi niyetli yorumlarda bulundu.

Ancak insanlıktan dahi nasibini almamış, kalbi kararmış bazı alçaklar, içindeki kötülüğü sergileyen hakaretlerle bu güzel iklimi kirletmeye çalıştı.

Yargı ve emniyet teşkilatlarımız harekete geçti ve işlem yapmaya başladı.

Dünyaya gözlerini henüz açmış bir bebek üzerinden ailesine ve onların temsil ettiği değerlere saldıran bu alçakların peşini bırakmayacağız.

Hukuk önünde her birinden işledikleri suçun hesabını elbette soracağız.

SOSYAL MEDYA VE İNTERNET DÜZENLEMESİ

Yalanın iftiranın kişilik haklarına saldırının, itibar suikastlerinin alıp başını gittiği bu mecraların bir düzene sokulması şarttır. Türkiye'ye bu tür mecralar yakışmıyor.

Bu millete, ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz

Kanunların suç saydığı her konuda hak arama ve önleme yolları açık olmalıdır.

ABD'lisi, Avrupalısı, Çinlisi bu imkana sahipken 83 milyonluk Türk vatandaşının sosyal medya terörü karşısında eli kolu bağlı kalmasını kabul edemeyiz.

Bu konuda kapsamlı bir hukuki düzenleme üzerinde çalışıyoruz.

İnternet ve sosyal medya mecralarının ülkemizde bir an önce mali muhataplık tesis etmeleri için ne gerekiyorlarsa yapmakta kararlıyız.

Düzenleme tamamlandığında, erişim engeli ile adli ve mali yaptırımlar dahil her türlü yöntemi devreye sokacağız. Türkiye bir muz cumhuriyeti değildir.

Bu ülkenin idari ve adli kurumlarını hiçe sayanları biz de hiçe sayarız.