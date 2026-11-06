Fenerbahçe otobüsüne silahlı saldırıda yeni gelişme! 5 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi
Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015'te düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma tamamlandı. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 şüpheli hakkında iddianame düzenledi. Şüphelilerin, otobüste bulunan 39 kişiye karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılması talep edildi. Gelişmenin ayrıntılarını telefon hattımızdaki A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı.