-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Fenerbahçe otobüsüne silahlı saldırıda yeni gelişme! 5 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Fenerbahçe otobüsüne silahlı saldırıda yeni gelişme! 5 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi

Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015'te düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma tamamlandı. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 şüpheli hakkında iddianame düzenledi. Şüphelilerin, otobüste bulunan 39 kişiye karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılması talep edildi. Gelişmenin ayrıntılarını telefon hattımızdaki A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı.

Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturması tamamlandı! 5 şüpheliye 39 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçlaması
Sonraki Video
Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturması tamamlandı! 5 şüpheliye 39 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçlaması
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar