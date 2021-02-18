Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı'ndaki "13 şehidimizin sorumlusu Erdoğan'dır" ifadeleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde Kılıçdaroğlu'nun skandal sözleri için "Cinayetlerin faili PKK terör örgütünü aklamaya ve aynı zamanda terör örgütünün işlediği suçların sorumluluğunu, Sayın Cumhurbaşkanımıza atfederek Sayın Cumhurbaşkanımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik bir çabadır." ifadelerine yer verildi.

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı'ndaki "13 şehidimizin sorumlusu Erdoğan'dır" ifadeleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde Kılıçdaroğlu'nun skandal sözleri için "Cinayetlerin faili PKK terör örgütünü aklamaya ve aynı zamanda terör örgütünün işlediği suçların sorumluluğunu, Sayın Cumhurbaşkanımıza atfederek Sayın Cumhurbaşkanımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik bir çabadır." ifadelerine yer verildi.