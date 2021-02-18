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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan "13 şehidimizin sorumlusu" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na manevi tazminat davası

A Haber
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Giriş: 18.02.2021 15:24
Güncelleme:18.02.2021 15:25
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı'ndaki "13 şehidimizin sorumlusu Erdoğan'dır" ifadeleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde Kılıçdaroğlu'nun skandal sözleri için "Cinayetlerin faili PKK terör örgütünü aklamaya ve aynı zamanda terör örgütünün işlediği suçların sorumluluğunu, Sayın Cumhurbaşkanımıza atfederek Sayın Cumhurbaşkanımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik bir çabadır." ifadelerine yer verildi.

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı'ndaki "13 şehidimizin sorumlusu Erdoğan'dır" ifadeleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde Kılıçdaroğlu'nun skandal sözleri için "Cinayetlerin faili PKK terör örgütünü aklamaya ve aynı zamanda terör örgütünün işlediği suçların sorumluluğunu, Sayın Cumhurbaşkanımıza atfederek Sayın Cumhurbaşkanımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik bir çabadır." ifadelerine yer verildi.

Son dakika: Başkan Erdoğandan 13 şehidimizin sorumlusu diyen Kılıçdaroğluna manevi tazminat davası SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "13 ŞEHİDİMİZİN SORUMLUSU" DİYEN KILIÇDAROĞLU'NA MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

AK Partili vekiller CHP lideri Kemal Kılıçdaroğluna ateş püskürdü AK PARTİLİ VEKİLLER CHP LİDERİ KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA ATEŞ PÜSKÜRDÜ
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