Kalkınma Yolu Projesi Konferansı'nda Türkiye'nin küresel ticaretteki stratejik rolü vurgulandı

Küresel ticaret yollarında yaşanan krizler, alternatif ulaşım ve lojistik koridorlarının önemini artırıyor. Süveyş Kanalı'ndaki tıkanma, Kızıldeniz'deki gemi saldırıları, Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlikler ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ticaret hatlarına etkilerine dikkat çekilerek Türkiye'nin stratejik konumu vurgulandı. Orta Koridor, Kalkınma Yolu, TRIPP Koridoru ve Modern Hicaz Demiryolu Hattı'nın birbirini tamamlayan projeler olduğu belirtilirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen altyapı yatırımlarıyla Türkiye'nin Doğu-Batı ve Kuzey-Güney ticaret hatlarının buluşma noktası haline getirilmesinin hedeflendiği ifade edildi. Türkiye'nin yalnızca bir geçiş ülkesi değil, küresel ticaretin güzergâhlarını şekillendiren stratejik bir merkez olduğu vurgulandı.