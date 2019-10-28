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28.10.2019

Son dakika: Başkan Erdoğan: "Vakit dolduğunda harekata kaldığımız yerden devam ederiz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK), toplantılarında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Her iki toplantının da ana gündem maddesi Barış Pınarı Harekatı ve Güvenli Bölge konusuydu. Suriye'de Güvenli Bölge mutabakatları ile ilgili Başkan Erdoğan "Vakit dolduğunda harekata kaldığımız yerden devam ederiz" dedi.

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