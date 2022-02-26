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Son dakika: Başkan Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü: Ateşkes için çaba gösteriyoruz

A Haber
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Giriş: 26.02.2022 16:24
Son dakika haberine göre... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy telefonda görüştü. Başkan Erdoğan, görüşmede, Ukrayna'nın daha fazla zarar görmemesini teminen bir an evvel ateşkes ilan edilmesi için çaba gösterdiklerini ifade etti. Detayları A Haber muhabiri Mahmut Keşan aktardı.
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