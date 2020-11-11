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Son dakika: Başkan Erdoğan talimatı verdi! Esnek çalışma paketten çıkarıldı

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Giriş: 11.11.2020 09:50
Güncelleme:11.11.2020 10:02
Son dakika haberi... İstihdam ve borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin pakette yer alan esnek çalışma düzenlemesinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda paketten çıkartılması kararı alındı.

Esnek çalışmada son sözü Başkan Recep Tayyip Erdoğan söyledi. 25 yaş altında ve 50 yaş üstündekiler için belirli süreli iş sözleşmelerinin iki yıla kadar koşulsuz yapılmasının yolunu açan düzenlemeye sendikaların yanı sıra AK Parti milletvekillerinden de itirazlar gelmişti.

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Başkan Erdoğan, görüşleri dinledikten sonra taraflarla görüşülerek konunun sonuca sağlanmasını talimatı verdi. Dün AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Muhammed Levent Bülbül, Türkİş ve Hak-İş başkan ve temsilcileriyle bir toplantı yaptılar.

Toplantıda, iki maddenin düzenlemeden çıkartılması kararlaştırıldı.

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