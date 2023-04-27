27 Nisan 2023, Perşembe
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Son dakika: Başkan Erdoğan Rusya lideri Putin ile görüştü
Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı. Görüşmede Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Suriye ve ikili ilişkiler ele alındı.