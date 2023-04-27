Son dakika: Başkan Erdoğan Rusya lideri Putin ile görüştü

Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı. Görüşmede Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Suriye ve ikili ilişkiler ele alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN