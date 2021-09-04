04 Eylül 2021, Cumartesi
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Son dakika: Başkan Erdoğan Rize'de! Güneysu Camii'nin eski imamı Alim Osman Yılmaz'ın cenaze namazına katıldı
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güneysu Merkez Camisinde görev yapmış olan Osman Yılmaz için kılınan cenaze namazına katıldı. Törende kısa bir konuşma yapan Başkan Erdoğan, "75 yıllık ömrünü hizmete adamıştır. Kapı kapı nasıl dolaştığını bilirim. Emekliliğine kadar olan süreçte verdiği gayretlerin şahidiyim" dedi.