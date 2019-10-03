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03.10.2019
Son dakika: Başkan Erdoğan MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı kabul etti |Video
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan kritik görüşme... Başkan Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan'ı kabul etti. Kritik görüşmenin detaylarını A Haber muhabiri Lamia Ayhan canlı yayında anlattı.
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