Son dakika: Başkan Erdoğan, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szıjjarto'yu kabul etti

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szıjjarto'yu kabul etti. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szıjjarto'yu kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.