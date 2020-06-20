Başkan Erdoğan koronavirüsle mücadelede yeni parolayı canlı yayında açıkladı: TMM |Video

Son dakika haberi; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kars Barajı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, koronavirüsle mücadelede yeni parolayı "TMM" olarak açıkladı. "Son gelen rakamların salgınla mücadelede mevzi kaybettiğimize işaret ediyor" diyen Başkan Erdoğan, salgının üstesinden gelebilmek için Temizlik, Maske ve Mesafeye (TMM) dikkat etmeliyiz bu kelimelerinin baş harflerinin kısaltması TMM yani TAMAM! İnşallah bu kurallara riayet ederek salgını kısa sürede gündemimizden çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kars Barajı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefimize hiç olmadığımız kadar yakınız. Bu çabaların başarısı ülkemizi salgın musibetinden uzak tutmakla mümkündür. Bunun için 83 milyon aynı hassasiyet ve kararlılıkla hareket etmek mecburiyetindeyiz." dedi.

VİRÜSLE MÜCADELEDE YENİ PAROLA: TMM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan koronavirüsle mücadelede yeni parolayı "TMM" olarak açıkladı. "Son gelen rakamların salgınla mücadelede mevzi kaybettiğimize işaret ediyor" diyen Başkan Erdoğan, salgının üstesinden gelebilmek için Temizlik, Maske ve Mesafeye (TMM) dikkat etmeliyiz bu kelimelerinin baş harflerinin kısaltması TMM yani TAMAM! İnşallah bu kurallara riayet ederek salgını kısa sürede gündemimizden çıkaracağız" ifadelerini kullandı.