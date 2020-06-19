Koronavirüs vaka sayıları yeniden binin altına ne zaman inecek? A Haber canlı yayında tarih verdi |Video

Son dakika haberi; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 19 Haziran Cuma gününe ait koroanavirüs tablosunu sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı. Bakan Koca, İstanbul ve Ankara'da son bir haftanın en düşük vaka sayısının elde edildiğini söyledi. Koca'nın açıklamaları ve bugünkü veriler ne anlama geliyor? Vaka sayıları yeniden ne zaman binin altına inecek? Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan A Haber canlı yayınında tüm bu soruları yanıtladı.

A Haber canlı yayınında 19 Haziran Cuma gününe ait verileri değerlendiren Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan vaka sayılarının kurallara uyulursa önümdeki hafta perşembe-cuma gününe doğru binin altına ineceğini söyledi.

İlhan, 1 Haziran'dan sonra yaşanan vaka sayısındaki artışlarının ise toplumsal davranışların etkili olduğunu bunun yanı sıra semptom göstermeyen kişilere de yapılan testlerin etkili olduğunu ifade etti.