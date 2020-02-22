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22.02.2020

Son dakika: Başkan Erdoğan İzmir'de duyurdu: Putin, Macron ve Merkel... |Video

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bergama Belediyesi'ni ziyareti sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan İdlib için Putin, Macron ve Merkel ile 5 Mart'ta bir araya geleceğini açıkladı. Erdoğan, "İdlib meselesi en az Afrin kadar, Barış Pınarı Harekatı kadar önemlidir. Kararlılığımızı Putin'e açıkça ifade ettim. Dün Merkel ve Macron'a da ifade ettim. 5 Mart'ta tekrar bir araya geleceğiz." dedi.

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