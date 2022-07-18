SON DAKİKA: Başkan Erdoğan İran'a gitti! Rusya - Ukrayna savaşı sonrası Erdoğan ve Putin'den ilk...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile resmi ziyarette bulunmak üzere İran'a gitti. Alınan bilgiye göre; Ziyaret kapsamında, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı, Başkan Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin başkanlıklarında yarın Tahran'da yapılacak. Daha sonra Tahran'da düzenlenecek Astana formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı gerçekleşecek. Diğer yandan Başkan Erdoğan ve Rus lider Putin, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası ilk kez yüz yüze görüşecek.

SON DAKİKA DÜNYA HABERİ! Başkan Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı.

BAŞKAN ERDOĞAN'A EŞLİK EDEN İSİMLER

Başkan Erdoğan'a Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor.

TÜRKİYE-İRAN TOPLANTISI

Ziyaret kapsamında, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı, Başkan Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin başkanlıklarında yarın Tahran'da yapılacak.

İlgili bakanların iştirakiyle tertiplenecek Konsey Toplantısı'nda, Türkiye-İran ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

ELEL ALINACAK KONULAR

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

ASTANA FORMATINDA YEDİNCİ 3'LÜ ZİRVE

Başkan Erdoğan aynı gün Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılımıyla İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ev sahipliğinde Tahran'da düzenlenecek Astana formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı'na iştirak edecek.

BAŞKAN ERDOĞAN VE PUTIN GÖRÜŞECEK

Zirvede, Suriye'deki güncel gelişmeler, terör örgütüleri PKK/YPG ve DEAŞ başta olmak üzere bölge güvenliğine tehdit teşkil eden terör örgütleriyle mücadele, siyasi çözüme yönelik çabalar, insani durum ve Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşleri konularının istişare edilmesi öngörülüyor.

Başkan Erdoğan, Zirve vesilesiyle Rus mevkidaşı ile ikili bir görüşme de gerçekleştirecek.

SAVAŞ SONRASI BİR İLK

Diğer yandan pek çok kez telefonda görüşme gerçekleştiren Başkan Erdoğan ve Rus lider Putin, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası ilk kez yüz yüze görüşecek.