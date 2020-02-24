BİZE ULAŞIN
24.02.2020
Son dakika: Başkan Erdoğan ile DSP Genel Başkanı Önder Aksakal arasında önemli görüşme | Video
Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul edecek. Bu görüşme Önder Aksakal’ın Başkan Erdoğan’a Beştepe’de yapacağı ilk ziyaret olacak. Öte yandan Erdoğan daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda "Okullardan Yarınlara" programına katılacak. Kritik görüşme ve Erdoğan’ın programı hakkında tüm detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.