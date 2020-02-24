Son dakika: Başkan Erdoğan ile DSP Genel Başkanı Önder Aksakal arasında önemli görüşme | Video

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul edecek. Bu görüşme Önder Aksakal’ın Başkan Erdoğan’a Beştepe’de yapacağı ilk ziyaret olacak. Öte yandan Erdoğan daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda "Okullardan Yarınlara" programına katılacak. Kritik görüşme ve Erdoğan’ın programı hakkında tüm detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı.





