Son dakika: Başkan Erdoğan Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi! Şehir hastanesi için metro müjdesi verdi |Video

Son dakika haberi; Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılış törenine video konferans yöntemiyle katıldı. Başkan Erdoğan, hastanenin yolunu yeterli bütçemiz yok diyerek yapmayan CHP'li Ekrem İmamoğlu'na tepki göstererek "Buranın (Şehir Hastanesi) yolunu yarım yamalak bırakan İstanbul'un bir belediyesi var. Ancak şükür ki biz iktidarız. Hemen Ulaştırma Bakanlığımızı devreye soktuk. Şu anda bir taraftan yol yapılıyor bir taraftan da metrosunu yapıyoruz ve Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yanına metro da gelecek." dedi.

Son dakika haberi; Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılış törenine video konferans yöntemiyle katıldı. Başkan Erdoğan, hastanenin yolunu yeterli bütçemiz yok diyerek yapmayan CHP'li Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

"BURANIN YOLUNU YARIM BIRAKAN BİR İSTANBUL BELEDİYESİ VAR"

Başkan Erdoğan konuşmasında; "Buranın (Şehir Hastanesi) yolunu yarım yamalak bırakan İstanbul'un bir belediyesi var. Ancak şükür ki biz iktidarız. Hemen Ulaştırma Bakanlığımızı devreye soktuk. Şu anda bir taraftan yol yapılıyor bir taraftan da metrosunu yapıyoruz ve Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yanına metro da gelecek. Hem metro hem de karayolu olarak ulaşımı sağlamış olacağız." ifadelerini kullandı.