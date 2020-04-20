20 Nisan 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Başkan Erdoğan Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi! Şehir hastanesi için metro müjdesi verdi |Video
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
20.04.2020

Son dakika: Başkan Erdoğan Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi! Şehir hastanesi için metro müjdesi verdi |Video

Son dakika haberi; Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılış törenine video konferans yöntemiyle katıldı. Başkan Erdoğan, hastanenin yolunu yeterli bütçemiz yok diyerek yapmayan CHP'li Ekrem İmamoğlu'na tepki göstererek "Buranın (Şehir Hastanesi) yolunu yarım yamalak bırakan İstanbul'un bir belediyesi var. Ancak şükür ki biz iktidarız. Hemen Ulaştırma Bakanlığımızı devreye soktuk. Şu anda bir taraftan yol yapılıyor bir taraftan da metrosunu yapıyoruz ve Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yanına metro da gelecek." dedi.

Son dakika haberi; Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılış törenine video konferans yöntemiyle katıldı. Başkan Erdoğan, hastanenin yolunu yeterli bütçemiz yok diyerek yapmayan CHP'li Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

"BURANIN YOLUNU YARIM BIRAKAN BİR İSTANBUL BELEDİYESİ VAR"

Başkan Erdoğan konuşmasında; "Buranın (Şehir Hastanesi) yolunu yarım yamalak bırakan İstanbul'un bir belediyesi var. Ancak şükür ki biz iktidarız. Hemen Ulaştırma Bakanlığımızı devreye soktuk. Şu anda bir taraftan yol yapılıyor bir taraftan da metrosunu yapıyoruz ve Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yanına metro da gelecek. Hem metro hem de karayolu olarak ulaşımı sağlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Selçuk Bayraktar tarihi süreci anlattı
Selçuk Bayraktar tarihi süreci anlattı
CHP'lilerin algı operasyonu ellerinde patladı!
CHP'lilerin algı operasyonu ellerinde patladı!
Başakşehir Şehir Hastanesi açıldı
Başakşehir Şehir Hastanesi açıldı
Tarihi gün! Başakşehir Şehir Hastanesi açıldı
Tarihi gün! Başakşehir Şehir Hastanesi açıldı
5 bin tane yerli solunum cihazı üretilmiş olacak
"5 bin tane yerli solunum cihazı üretilmiş olacak"
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi
Uzman isimden flaş sözler! Oruç ve korona...
Uzman isimden flaş sözler! Oruç ve korona...
Bakan Varank bu video klibi izletti
Bakan Varank bu video klibi izletti
Başkan Erdoğan İmamoğlu'na tepki gösterdi
Başkan Erdoğan İmamoğlu'na tepki gösterdi
Başkan Erdoğan'dan açılışta flaş mesajlar
Başkan Erdoğan'dan açılışta flaş mesajlar
Virüsü yenen doktor süreci A Haber'e anlattı
Virüsü yenen doktor süreci A Haber'e anlattı
Tedbirler sonuç vermeye başladı! Bayramda...
"Tedbirler sonuç vermeye başladı! Bayramda..."
Daha Fazla Video Göster