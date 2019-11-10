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10.11.2019

Son dakika: Başkan Erdoğan: Cumhuriyetimizin lafla istismarını yapmadık

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı münasebetiyle düzenlenen anma töreninde konuştu. Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Cumhuriyetimize en büyük katkıyı başında bulunduğum hükümetler yapmıştır. Biz bu kavramın lafla istismarını yapmadık." dedi.

Konuşmasında, "Cumhuriyeti yüceltmek için tüm tarihimizi yok saymaya kalkanlar bize göre kendi geçmişlerinden utananlardır." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal'in hizmetlerini anlatmak için ondan önceki tarihimize kin kusanlar, Atatürk maskesi takarak bu millete olan husumetlerini gizlemeye çalışıyorlar." dedi.

Erdoğan, "Hayatları boyunca Türkiye'nin büyümesi, kalkınması, gelişmesi için tek bir çivi dahi çakmamış kişilerin ağızlarından çıkan Cumhuriyet ve Atatürk sözü koskoca bir yalandan ibarettir." şeklinde konuştu.

"Cumhuriyetimize en büyük katkıyı başında bulunduğum hükümetler yapmıştır. Biz bu kavramın lafla istismarını yapmadık." diyen Erdoğan, "Tıpkı son teröristi imha etmeden terörle mücadelemizin sona ermeyeceği gibi, tarihimize ve kültürümüze husumet besleyen son müstevli kafalıyı da aydınlatmadan bu mücadelemiz bitmeyecektir." ifadelerini kullandı.

"365 BİN SURİYELİ KENDİ TOPRAKLARINA DÖNDÜ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güvenli hale getirdiğimiz bölgelerde şu an itibarıyla 365 bin Suriyeli kendi evlerine, kendi topraklarına döndü." şeklinde konuştu.

"OSMANLI COĞRAFYASINDA SIKI SIKIYA SAHİPLENİLECEK BİR MİRAS VAR"

"Sürekli olarak Osmanlı'ya hakareti ve aşağılamayı bir siyaset tarzı haline getirmek ya cehalettir ya gaflettir ya da art niyettir." diyen Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

"Bugün Afrika'nın derinliklerinden Balkanların uçlarına kadar Osmanlı coğrafyasının neresine giderseniz gidin, derin bir muhabbetle karşılanıyorsanız, ortada sıkı sıkıya sahiplenilecek bir miras var demektir."

"OSMANLI'NIN SİLAH SANAYİSİNİN OLMADIĞI İDDİASI KOSKOCA BİR YALANDIR"

Erdoğan, Osmanlı'nın silah sanayisinin olmadığı iddiasının koskoca bir yalan olduğunu belirterek, "Bunların ne tarihle ne geçmişini araştırmakla alakası var." dedi.

SAKARYA'DAKİ TANK PALET FABRİKASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'daki tank palet fabrikasının satımının söz konusu olmadığını söyledi.

"ÜLKEMİZİ DÜNYANIN EN ÜST LİGİNE ÇIKARTMAKTA KARARLIYIZ"

"Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırarak dünyanın en üst ligine çıkartmakta kararlıyız." diyen Erdoğan, "Atatürk'ü anlamak da anmak da böyle olur, lafla değil." şeklinde konuştu. AA

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