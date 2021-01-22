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Son dakika: Başkan Erdoğan "Bir gece ansızın gelebiliriz" dedi! Sincar'a operasyon olacak mı? Sincar neden kritik bölge?

A Haber
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Giriş: 22.01.2021 15:17
Güncelleme:22.01.2021 16:07
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçtiğimiz gün Irak'ta önemli açıklamalarda bulunmuştu. Sincar'da varlığını sürdüren PKK'lı teröristlerle ilgili ortak operasyon yapılabileceğinin sinyalini vermişti. Bu konu bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a soruldu. Başkan Erdoğan, "Bir gece ansızın gelebiliriz" dedi. Peki bu açıklama ne anlama geliyor? Sincar neden kritik bölge? Sincar'daki son durum ne? Sincar'a operasyon olacak mı? A Haber muhabiri Özkan Özcan Ankara'dan aktardı. Emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçtiğimiz gün Irak'ta önemli açıklamalarda bulunmuştu. Sincar'da varlığını sürdüren PKK'lı teröristlerle ilgili ortak operasyon yapılabileceğinin sinyalini vermişti. Bu konu bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a soruldu. Başkan Erdoğan, "Bir gece ansızın gelebiliriz" dedi. Peki bu açıklama ne anlama geliyor? Sincar neden kritik bölge? Sincar'daki son durum ne? Sincar'a operasyon olacak mı? A Haber muhabiri Özkan Özcan Ankara'dan aktardı. Emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika: Başkan Erdoğan Bir gece ansızın gelebiliriz dedi! Sincara operasyon olacak mı? Sincar neden kritik bölge? SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN "BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ" DEDİ! SİNCAR'A OPERASYON OLACAK MI? SİNCAR NEDEN KRİTİK BÖLGE?

Son dakika: Sincara operasyon olacak mı? Başkan Erdoğan yanıtladı: Bir gece ansızın gelebiliriz SON DAKİKA: SİNCAR'A OPERASYON OLACAK MI? BAŞKAN ERDOĞAN YANITLADI: BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ
Son dakika: 2. parti aşılar ne zaman gelecek? Başkan Erdoğan tarih verdi SON DAKİKA: 2. PARTİ AŞILAR NE ZAMAN GELECEK? BAŞKAN ERDOĞAN TARİH VERDİ

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