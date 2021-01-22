Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçtiğimiz gün Irak'ta önemli açıklamalarda bulunmuştu. Sincar'da varlığını sürdüren PKK'lı teröristlerle ilgili ortak operasyon yapılabileceğinin sinyalini vermişti. Bu konu bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a soruldu. Başkan Erdoğan, "Bir gece ansızın gelebiliriz" dedi. Peki bu açıklama ne anlama geliyor? Sincar neden kritik bölge? Sincar'daki son durum ne? Sincar'a operasyon olacak mı? A Haber muhabiri Özkan Özcan Ankara'dan aktardı. Emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçtiğimiz gün Irak'ta önemli açıklamalarda bulunmuştu. Sincar'da varlığını sürdüren PKK'lı teröristlerle ilgili ortak operasyon yapılabileceğinin sinyalini vermişti. Bu konu bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a soruldu. Başkan Erdoğan, "Bir gece ansızın gelebiliriz" dedi. Peki bu açıklama ne anlama geliyor? Sincar neden kritik bölge? Sincar'daki son durum ne? Sincar'a operasyon olacak mı? A Haber muhabiri Özkan Özcan Ankara'dan aktardı. Emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.