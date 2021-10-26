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Son dakika: Başkan Erdoğan Azerbaycan'da konuştu Ermenistan'a mesaj verdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.10.2021 19:23
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan,  Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Birinci Ağalı Köyü'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, buradaki konuşmasında, "(Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri) Kalıcı barışın sağlanması ve özlenen normalleşme yönünde ilerlenmesi için ortam bugün hiç olmadığı kadar elverişlidir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Birinci Ağalı Köyü'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki konuşmasında, "Gün gelecek Zengezur'dan çıkıp İstanbul'a kadar gidebileceğiz ve bölgenin transit lojistik merkez olma konumu perçinlenecektir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Azerbaycan ile samimi bir irade ortaya koyması halinde Türkiye'nin Ermenistan ile olan ilişkilerinin normalleşmesinin önünde engel kalmayacaktır." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Azerbaycan'ın komşularıyla ilişkileri) Sınırların belirlenerek karşılıklı tanınması zaruri. İyi komşuluk ilişkilerinin temelini bu anlayış oluşturmaktadır." dedi.

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