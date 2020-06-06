Baro düzenlemesi hazır! İllerin baro başkanları birlik başkanını seçecek

AK Parti, baroların yönetim yapısıyla seçim sistemini değiştiren yasa çalışmasını tamamladı. Teklifin önümüzdeki günlerde Meclis'e getirilmesi bekleniyor. Teklife göre yeni baro kurulabilecek yerler İstanbul, Ankara ve İzmir olacak. Büyükşehirlerde alternatif barolar için kriter belirlenirken illerin baro başkanları birlik başkanını seçecek. İşte tüm detaylar…