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06.10.2019

Son dakika: ‘Barış Pınarı Harekatı’ öncesi Suriye sınırında YPG/PKK’lı teröristler görüntülendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın operasyon sinyalini vermesinin ardından gözler Suriye sınırına çevrildi. Terör örgütü YPG/PKK’ya yönelik operasyon artık an meselesi. Sınırdan canlı yayınlarına devam eden A Haber kameralarına YPG’li teröristler böyle yansıdı…

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