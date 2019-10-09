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09.10.2019
Son dakika: Barış Pınarı Harekatı başladı! Bomba yağıyor
Son dakika haberi: Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik harekatı Resulayn'daki YPG hedeflerinin vurulmasıyla başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Barış Pınarı Harekatı’nın başladığını açıklamasının ardından Diyarbakır’da hava hareketliliği yaşanıyor.
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Cenabı hak muzaffer etsin
bir tane güdümlü füze de tarık torosa gönderin de davulun sesinin yakından nasıl duyulduğunu anlasn
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