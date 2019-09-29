Son dakika: Bakanlık az önce duyurdu: F-16'lar sınırda İHA vurdu |Video

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığından, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi ve Kilis'in batı bölgesinde Türk Hava Sahasını 6 kez ihlal eden, milliyeti ve tipi tespit edilemeyen insansız hava aracının (İHA) iki F-16 tarafından vurulduğunu açıkladı.