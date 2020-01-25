Son dakika: Bakanlar Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandı! İşte o anlar

Son dakika haberine göre; Elazığ'daki depremle ilgili son dakika bilgilerini aktarmak için kameraların karşısına geçen bakanlar artçı depreme canlı yayında yakalandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından açıklama yapmak üzere geldikleri valilik binasında depreme yakalandılar.

İşte o anlar kameralara anbean böyle yansıdı.