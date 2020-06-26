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Son dakika: Bakan Koca'dan 'YKS' paylaşımı |Video

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Giriş: 26.06.2020 16:36
Güncelleme:26.06.2020 16:36
Son dakika haberi; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylara başarılar dileyerek, önerilerde bulundu. İşte kısa süre içerisinden binlerce yorum ve beğeni alan Bakan Koca'nın o paylaşımı...

Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twiter'dan yaptığı paylaşımla, "Hepimizin başına gelen, YKS'de sizin de başınıza gelecek. Sınav kaygısından kaynaklanan anlık unutmalar, beyninizin size şakasıdır. Bugün iyi dinlenin. Uykunuzu tam alın. Kahvaltıda aceleci olmayın. Sınavda, kapıdan içeri girerken geride kalanları unutun. Çok başarılar, sevgiler" ifadesini kullandı.

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