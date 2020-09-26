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Son dakika: Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı: Deniz Kuvvetlerimiz çok daha güçlü bir konuma ulaşacak

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Giriş: 26.09.2020 13:20
Güncelleme:26.09.2020 13:28
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Son dönemde Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler göstermektedir ki modern bir deniz gücüne sahip olmak ülkemiz için hayati önemi haizdir. Başta MİLGEM olmak üzere yerli ve millî savunma sanayiimizin el emeği, göz nuru yeni deniz sistemleri projelerinin hayata geçirilmesiyle Deniz Kuvvetlerimiz çok daha güçlü bir konuma ulaşacak; Ege, Doğu Akdeniz ve Karadeniz başta olmak üzere tüm denizlerde hak, alaka ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla korumaya devam edecektir." dedi.
Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı
Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı
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