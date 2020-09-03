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Son dakika: Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı: Bunlar gelir ve geldikleri gibi gider

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Giriş: 03.09.2020 10:10
Güncelleme:03.09.2020 10:16
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin olarak, "Binlerce kilometreden gelip kabadayılık yapmaya, koruyucu melek rolü oynamaya kalkanlar var. Bunlar gelir ve geldikleri gibi gider" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin olarak bir son dakika açıklaması yaptı. Bakan Akar, "Binlerce kilometreden gelip kabadayılık yapmaya, koruyucu melek rolü oynamaya kalkanlar var. Bunlar gelir ve geldikleri gibi gider" dedi.

İşte Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yaptığı o açıklamalar:

"BUNU KİMSE ENGELLEYEMEZ"

"Biz gerginlik veya kabadayılık peşinde değiliz. Biz açık ve net bir şekilde inançla imanla, bilgiyle, mantıkla, bilimle, hukukla hak alaka ve menfaatlerimizin peşindeyiz. Bunu da kimse engelleyemez.

"ENGELERİ BU ŞEKİLDE BOZMAYA KALKARSANIZ..."

Üçüncü ülkelerin de bu konuya mantıklı, aklıselimle bakmaları gerekir. Böyle olursa ancak bu konu çözülebilir. Siz eğer 'ın ambargosunu kaldırırsanız, dengeleri bu şekilde bozmaya kalkarsanız bu barış değil çatışma, çözüm değil çözümsüzlük getirir. Bunu da herkesin bilmesi lazım."

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