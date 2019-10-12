Son dakika: Bakan Akar ve komutanlar sınır hattında |Video

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar, sınır hattındaki 'Barış Pınar' harekat merkezine gelerek son durumu sahada inceledi. Bakan Akar, "Vatanımız ve milletimiz için bir kez daha başaracağız." dedi. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında aktardı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar, sınır hattındaki Harekat Merkezi'ne gelerek Barış Pınarı Harekatı'ndaki son durumu sahada inceledi.

"KESİNLİKLE ABD VE KOALİSYON ASKERİNİN VURULMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kesinlikle ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil. Zaten karargahlarımızla ABD'liler arasında gerekli koordinasyon yapılıyor" dedi.

"BİR KEZ DAHA BAŞARACAĞIZ"

Bakan Akar, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Vatanımız ve milletimiz için bir kez daha başaracağız" diye konuştu.