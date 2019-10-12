12 Ekim 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
12.10.2019

Son dakika: Bakan Akar ve komutanlar sınır hattında |Video

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar, sınır hattındaki 'Barış Pınar' harekat merkezine gelerek son durumu sahada inceledi. Bakan Akar, "Vatanımız ve milletimiz için bir kez daha başaracağız." dedi. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında aktardı.

Hulusi ve komutanlar, sınır hattındaki 'ne gelerek 'ndaki son durumu sahada inceledi.

"KESİNLİKLE ABD VE KOALİSYON ASKERİNİN VURULMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Milli Savunma Bakanı , "Kesinlikle ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil. Zaten karargahlarımızla ABD'liler arasında gerekli koordinasyon yapılıyor" dedi.

"BİR KEZ DAHA BAŞARACAĞIZ"

, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Vatanımız ve milletimiz için bir kez daha başaracağız" diye konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SMO Resulayn'a ulaştı! Terör hedefleri ateş altında...
SMO Resulayn'a ulaştı! Terör hedefleri ateş altında...
Şehidin ailesine yolladığı son video yürekleri dağladı
Şehidin ailesine yolladığı son video yürekleri dağladı
PKK/YPG'nin hain planını canlı yayında deşifre etti
PKK/YPG'nin hain planını canlı yayında deşifre etti
Sınır hattında sıcak dakikalar! Sığınaklara koştular
Sınır hattında sıcak dakikalar! Sığınaklara koştular
Teröristlerden gazetecilere havanlı saldırı! İşte ilk görüntüler
Teröristlerden gazetecilere havanlı saldırı! İşte ilk görüntüler
Barış Pınarı harekatından stratejik noktaya ulaşıldı
Barış Pınarı harekatından stratejik noktaya ulaşıldı
Şentop'tan flaş açıklama: Avrupa ülkeleri...
Şentop'tan flaş açıklama: Avrupa ülkeleri...
Bakan Akar ve komutanlar sınır hattında
Bakan Akar ve komutanlar sınır hattında
Bakan Akar 'Barış Pınarı' harekat merkezinde
Bakan Akar 'Barış Pınarı' harekat merkezinde
'Barış Pınarı'nda yeni gelişme! Stratejik noktaya ulaşıldı!
'Barış Pınarı'nda yeni gelişme! Stratejik noktaya ulaşıldı!
'Barış Pınarı' harekatında öldürülen terörist sayısı
'Barış Pınarı' harekatında öldürülen terörist sayısı
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin olası yaptırımlarına tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin olası yaptırımlarına tepki
Daha Fazla Video Göster