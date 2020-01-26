Son dakika: Azize Çelik'in sağlık durumu nasıl? Bakan Koca canlı yayında açıkladı |Video

Elazığ'da 6.8 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan Azize Çelik'in UMKE görevlisi Emine Kuştepe ile görüşmesi ve yardım istemesi Türkiye'yi duygulandırmıştı. Uzun uğraşlar sonucu enkaz altından kurtarılan Azize Çelik ve ailesinin sağlık durumuna ilişkin son bilgileri Bakan Fahrettin Koca canlı yayında açıkladı.

Elazığ'da 6.8 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan Azize Çelik'in UMKE görevlisi Emine Kuştepe ile görüşmesi ve yardım istemesi Türkiye'yi duygulandırmıştı. Uzun uğraşlar sonucu enkaz altından kurtarılan Azize Çelik ve ailesinin sağlık durumuna ilişkin son bilgileri Bakan Fahrettin Koca canlı yayında açıkladı.