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26.01.2020

Son dakika: Azize Çelik'in sağlık durumu nasıl? Bakan Koca canlı yayında açıkladı |Video

Elazığ'da 6.8 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan Azize Çelik'in UMKE görevlisi Emine Kuştepe ile görüşmesi ve yardım istemesi Türkiye'yi duygulandırmıştı. Uzun uğraşlar sonucu enkaz altından kurtarılan Azize Çelik ve ailesinin sağlık durumuna ilişkin son bilgileri Bakan Fahrettin Koca canlı yayında açıkladı.

Elazığ'da 6.8 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan Azize Çelik'in UMKE görevlisi Emine Kuştepe ile görüşmesi ve yardım istemesi Türkiye'yi duygulandırmıştı. Uzun uğraşlar sonucu enkaz altından kurtarılan Azize Çelik ve ailesinin sağlık durumuna ilişkin son bilgileri Bakan Fahrettin Koca canlı yayında açıkladı.

Son dakika: Elazığdaki depremde enkaz altındaki Azize cep telefonuyla yardım istedi |Video ELAZIĞ'DAKİ DEPREMDE ENKAZ ALTINDAKİ AZİZE CEP TELEFONUYLA YARDIM İSTEDİ |VİDEO

Enkaz altındaki Azize Çelike ulaşılma anı kamerada ENKAZ ALTINDAKİ AZİZE ÇELİK'E ULAŞILMA ANI KAMERADA

Azize isimli depremzede ile görüşmesi duygu dolu anlar yaşatmıştı! O anları A Habere anlattı AZİZE İSİMLİ DEPREMZEDE İLE GÖRÜŞMESİ DUYGU DOLU ANLAR YAŞATMIŞTI! O ANLARI A HABER'E ANLATTI

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