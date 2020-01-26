Azize isimli depremzede ile görüşmesi duygu dolu anlar yaşatmıştı! O anları A Haber'e anlattı

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından canla başla arama kurtarma çalışmaları devam ederken UMKE görevlisi Emine Kuştepe ve enkaz altındaki Azize isimli bir depremzedenin görüşmesi duygu dolu anlar yaşatmıştı. A Haber'e konuk olan Emine Kuştepe bütün Türkiye'nin konuştuğu o anları anlattı.