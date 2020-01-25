25 Ocak 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
25.01.2020

Son dakika: Elazığ'daki depremde enkaz altındaki Azize cep telefonuyla yardım istedi |Video

Elazığ'da dün saat 20.55'te merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. AFAD ekipleri enkaz altındaki Azize isimli bir kişiyle telefonla temas kurdu. Telefon görüşmesinden Azize'nin yanında bir kişinin daha olduğu anlaşıldı. Arama kurtarma ekipleri Azize'ye "Hiç kimse susmasın aşağıda. Aşağıdaki herkesin annesi sensin. Tek iletişim kurduğumuz kişi sensin. Sen daha güçlü olacaksın. Senden tek istediğim şey o teyzeye seslen. Onu konuşturmaya çalış" ifadeleri tüyleri diken diken etti. İşte o anlar.

Elazığ'da dün saat 20.55'te merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

AFAD ekipleri enkaz altındaki Azize isimli bir kişiyle telefonla temas kurdu. Telefon görüşmesinden Azize'nin yanında bir kişinin daha olduğu anlaşıldı. Arama kurtarma ekipleri Azize'ye "Hiç kimse susmasın aşağıda. Aşağıdaki herkesin annesi sensin. Tek iletişim kurduğumuz kişi sensin. Sen daha güçlü olacaksın. Senden tek istediğim şey o teyzeye seslen. Onu konuşturmaya çalış" ifadeleri tüyleri diken diken etti. İşte o anlar.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Enkaz altındaki Azize cep telefonuyla yardım istedi
Enkaz altındaki Azize cep telefonuyla yardım istedi
Depremde ölen anne ve oğluna son veda!
Depremde ölen anne ve oğluna son veda!
Bakanlar Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandı
Bakanlar Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandı
Bilim insanından canlı yayında 'yeni deprem' uyarısı
Bilim insanından canlı yayında 'yeni deprem' uyarısı
Başkan Erdoğan onları kırmadı aracını durdu ve...
Başkan Erdoğan onları kırmadı aracını durdu ve...
Elazığ'dan peş peşe güzel haberler!
Elazığ'dan peş peşe güzel haberler!
Hayata bağlayan ses! Bir saat arayla...
Hayata bağlayan ses! Bir saat arayla...
Elazığ'da mucize kurtuluş
Elazığ'da mucize kurtuluş
Bakan Soylu'dan flaş deprem açıklaması!
Bakan Soylu'dan flaş deprem açıklaması!
Elazığ'da 50 metre arayla 2 bina çöktü
Elazığ'da 50 metre arayla 2 bina çöktü
Elazığ’da 20 dakikada 8 deprem
Elazığ’da 20 dakikada 8 deprem
12 yaşındaki çocuk 5 saat sonra enkaz altından çıkarıldı
12 yaşındaki çocuk 5 saat sonra enkaz altından çıkarıldı
Daha Fazla Video Göster