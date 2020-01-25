Enkaz altındaki Azize Çelik'e ulaşılma anı kamerada

Elazığ’da yaşanan 6.8’lik deprem sonrası birçok ilden arama kurtarma ekipleri kente sevk edildi. Mustafapaşa Mahallesi’nde yıkılan 5 katlı apartmanın enkazı altında kalan Azize Çelik ve beraberindekilerin 17 saat sonra kurtarılmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde iki itfaiye erinin Azize Çelik’e seslenmesi ve göçük altından elini uzatma anlar görülüyor.