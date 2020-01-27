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27.01.2020

Son dakika: Azize Çelik'in eşi Cengiz Çelik ve oğlu enkazdan böyle kurtarıldı

Son dakika haberine göre; 6,8'lik Elazığ depreminin sembol isimlerinden olan Azize Çelik'in ailesinin enkazdan çıkarılmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde ilk önce enkazdan çıkarılan baba Cengiz Çelik'in oğlu bulunmadan olay yerinden ayrılmadığı görülüyor.

Baba Cengiz Çelik enkazdan çıkarıldığında, "Oğlum çıkarılmadan hastaneye gitmem" dedi.

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İHH ve sağlık ekipleri, babayı ikna etmeye çalıştı. Ancak baba oğlunun çıkarılmasını bekledi.

Oğlu enkazdan sağ olarak çıkarılınca baba ikna edilerek hastaneye götürüldü.

Azize Çelik’in eşi Cengiz Çelik enkaz altından çıkarılma anını A Haber’e anlattı AZİZE ÇELİK'İN EŞİ CENGİZ ÇELİK ENKAZ ALTINDAN ÇIKARILMA ANINI A HABER'E ANLATTI





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