26 Ocak 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
26.01.2020

Azize Çelik’in eşi Cengiz Çelik enkaz altından çıkarılma anını A Haber’e anlattı

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki apartmanın çökmesiyle enkaz altında kalan ve UMKE görevlisi ile yaptığı telefon görüşmesi ile tüm Türkiye'nin tanıdığı Azize Çelik ve eşi Cengiz Çelik’in tedavileri Fırat Üniversitesi Hastanesinde sürüyor. Enkaz altından çıkarılan Cengiz Çelik deprem anında yaşadıklarını ve enkazdan çıkarılma anını A Haber muhabiri Fırat Öztürk’e anlattı. Çelik, “Oturma odasındaydık birden sarsıntı oldu çocukları bir araya toplamaya başladık yatak odasında gittim telefonları alıp, dışarı çıkmaya çalıştık. Daha sonra duvarlar patladı. Dış kapı açılmadı balkondan atlamayı düşündük. O esnada bina yıkıldı.” dedi.
Enkaz altındaki Azize Çelike ulaşılma anı kamerada ENKAZ ALTINDAKİ AZİZE ÇELİK'E ULAŞILMA ANI KAMERADA
Son dakika: Azize Çelikin sağlık durumu nasıl? Bakan Koca canlı yayında açıkladı |Video SON DAKİKA: AZİZE ÇELİK'İN SAĞLIK DURUMU NASIL? BAKAN KOCA CANLI YAYINDA AÇIKLADI |VİDEO
Azize isimli depremzede ile görüşmesi duygu dolu anlar yaşatmıştı! O anları A Habere anlattı AZİZE İSİMLİ DEPREMZEDE İLE GÖRÜŞMESİ DUYGU DOLU ANLAR YAŞATMIŞTI! O ANLARI A HABER'E ANLATTI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Elazığ depreminin şiddetini gösteren görüntü!
Elazığ depreminin şiddetini gösteren görüntü!
Yüsra bebek ve annesi nasıl kurtarıldı?
Yüsra bebek ve annesi nasıl kurtarıldı?
Cengiz Çelik enkaz altından çıkarılma anını A Haber’e anlattı
Cengiz Çelik enkaz altından çıkarılma anını A Haber’e anlattı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan A Haber'e konuştu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan A Haber'e konuştu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş Elazığ depremi açıklaması! Son bilançoyu açıkladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş Elazığ depremi açıklaması! Son bilançoyu açıkladı
Erdoğan, Cezayir ile alınan önemli kararı duyurdu
Erdoğan, Cezayir ile alınan önemli kararı duyurdu
Kahraman itfaiyeci 2,5 yaşındaki Yüsra'nın kurtarılma anını gözyaşları içinde anlattı
Kahraman itfaiyeci 2,5 yaşındaki Yüsra'nın kurtarılma anını gözyaşları içinde anlattı
O anları anlaşırken gözyaşlarını tutamadı!
O anları anlaşırken gözyaşlarını tutamadı!
Yürek sızlatan ayrıntıyı Bakan Koca canlı yayında anlattı
Yürek sızlatan ayrıntıyı Bakan Koca canlı yayında anlattı
Erdoğan'a Cezayir’de böyle karşılandı
Erdoğan'a Cezayir’de böyle karşılandı
Azize Çelik'in sağlık durumu nasıl? Bakan Koca açıkladı
Azize Çelik'in sağlık durumu nasıl? Bakan Koca açıkladı
Hasarlı binaların yıkımı için harekete geçildi
Hasarlı binaların yıkımı için harekete geçildi
Daha Fazla Video Göster