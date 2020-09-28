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Son dakika: Azerbaycan - Ermenistan cephe hattında neler oluyor? Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva A Haber'e konuştu

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Giriş: 28.09.2020 10:29
Güncelleme:28.09.2020 11:02
Son dakika haberi... Azerbaycan ordusu Ermenistan’ın sivilleri hedef almasının ardından karşı saldırıya geçti. Peki bölgedeki son gelişmeler neler? Sınır hattında neler oluyor? Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Paşayeva, "Onların ilk cinayetleri değil" ifadelerini kullanarak, "İşgalci Ermenistan, Azerbaycan ordusunun gerçek gücünü görmeye dünden itibaren daha açık görmeye başladı" dedi. Paşayeva, öte yandan "Kardeş Türkiye’mize çok teşekkür etmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan bütün dünyaya açıkladı Azerbaycan yalnız değil, biz bütün gücümüzle Azerbaycan’ın haklı davasında yanındayız diye" şeklinde konuştu.

Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın sivilleri hedef almasının ardından karşı saldırıya geçti. Peki bölgedeki son gelişmeler neler? Sınır hattında neler oluyor? Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

ONLARIN İLK YAPTIĞI CİNAYETLER DEĞİL

İşgalci Ermenistan ordusu silahlı kuvvetleri işgal ettikleri Azerbaycan topraklarında kurdukları askeri birliklerden Azerbaycan'ın önce feda olan köylerini sivil insanlarımızı onların evlerine saldırarak böyle bir insanlık dışı cinayetler yaptılar. Onların ilk yaptığı cinayetler değil. Çok acımasız soykırımları hayata geçirmişler ve işgal ettikleri Azerbaycan topraklarında bütün tarihi kültürel abideleri dini abidelerimizi dağıtıyor camilerimizi yer yüzünden siliyor. Öyle bir barbarlık yapıyorlar. Sivil insanlarımıza da zarar veriyorlardı.

AZERBAYCAN ORDUSUNUN GERÇEK GÜCÜNÜ GÖRMEYE BAŞLADI

Konuşulacak bir mevzu da kalmadı. Artık Azerbaycan'ın uluslararası hakkıdır ve gereken cevabı verildi. İşgalci Ermenistan, Azerbaycan ordusunun gerçek gücünü görmeye dünden itibaren daha açık görmeye başladı.

KARDEŞ TÜRKİYE'MİZ BÜTÜN DÜNYAYA AÇIKLADI

Ben kardeş Türkiye'mize çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kardeş Türkiye'miz ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bütün yetkililer sadece açıklamalar beyanatlar vermediler Azerbaycan'ın yetkilileriyle devamlı olarak iletişim halindeydiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan bütün dünyaya açıkladı 'Azerbaycan yalnız değil, biz bütün gücümüzle Azerbaycan'ın haklı davasında yanındayız' diye. Bu Azerbaycan için çok büyük bir destek.

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