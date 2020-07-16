16 Temmuz 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Ayasofya Camii için iş birliği protokolü imzalandı! Kültür Bakanı Ersoy, Başkan Erdoğan'ın talimatını duyurdu ve müjde verdi

Son dakika: Ayasofya Camii için iş birliği protokolü imzalandı! Kültür Bakanı Ersoy, Başkan Erdoğan'ın talimatını duyurdu ve müjde verdi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.07.2020 11:00
Güncelleme:16.07.2020 11:14
Son dakika haberi... Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde Yürütülecek Koruma, Geliştirme, Tanıtım ve Yönetim Faaliyetlerine İlişkin İşbirliği Protokolü" imza töreni düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy kritik törende açıklama yaptı. Bakan Ersoy, "Hiçkimsenin şüphesi olmasın ki Ayasofya Camii itina ile korunacaktır." dedi. Bakan Ersoy Başkan Erdoğan'ın talimatını duyurdu ve bir de müjde verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara Diyanet İşleri Başkanlığı'nda "Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde Yürütülecek Koruma, Geliştirme, Tanıtım ve Yönetim Faaliyetlerine İlişkin İşbirliği Protokolü" imzaladı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy açıklama yaptı.

Törende ilk sözü alan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'ne ziyaretlerin daha da artacağını düşündüğünü söyledi.

Protokolün hayırlı olmasını temenni etti.

"İTİNA İLE KORUNACAKTIR"

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Hiçkimsenin şüphesi olmasın ki Ayasofya Camii itina ile korunacaktır." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KRİTİK TALİMAT

Bakan Ersoy, "Eskiden olduğu gibi yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açık olacak, üstelik Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla restorasyonu, bütçeleri birkaç katına çıkarıldı. Çok ciddi bütçelerle restorasyonları hızlandırıyoruz." açıklamasını yaptı.

"BUNUN MÜJDESİNİ DE BURADA VERMEK İSTİYORUM"

Bakan Ersoy'un mesajları şöyle;

"Bugün imzalayacağımız protokol ile Ayasofya Camii'nin korunmasına ilişkin maddeler saptanmıştır. Ayasofya Camii itina ile korunacak. Dini faaliyetler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, restorasyon kısmı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülecek. Cumhurbaşkanımızın talimatı ile Sultanahmet Meydanı'ndaki tapu binası Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildi. Birçok hazine değerimizi orada sergileyeceğiz. Bunun müjdesini de burada vermek istiyorum."

Başkan Erdoğan'dan talimat! Müjde verdi
Başkan Erdoğan'dan talimat! Müjde verdi
İslam'a hakaret eden ahlaksız tutuklandı
İslam'a hakaret eden ahlaksız tutuklandı
Türkiye’den Venezuela’ya yardım eli
Türkiye’den Venezuela’ya yardım eli
Dışişleri'nden Ermenistan'a sert tepki
Dışişleri'nden Ermenistan'a sert tepki
Keşif uçağı neden düştü?
Keşif uçağı neden düştü?
Van'da keşif uçağı düştü! 7 şehit ...
Van'da keşif uçağı düştü! 7 şehit ...
TBMM'den gökyüzüne balonlar bırakıldı! Kahraman 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir anısına...
TBMM'den gökyüzüne balonlar bırakıldı! Kahraman 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir anısına...
15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde Ayasofya ve tüm camilerden selalar yükseldi
15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde Ayasofya ve tüm camilerden selalar yükseldi
15 Temmuz destanı Kuleli'nin duvarlarına yansıtıldı
15 Temmuz destanı Kuleli'nin duvarlarına yansıtıldı
83 milyon demokrasi nöbetinde! Yurdun dört bir yanında 15 Temmuz coşkusu
83 milyon demokrasi nöbetinde! Yurdun dört bir yanında 15 Temmuz coşkusu
Bu millete zincir vurmayı tekrar denediler ve başaramadılar
"Bu millete zincir vurmayı tekrar denediler ve başaramadılar"
Bakan Koca 15 Temmuz corona verilerini açıkladı
Bakan Koca 15 Temmuz corona verilerini açıkladı
Daha Fazla Video Göster