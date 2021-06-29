29 Haziran 2021, Salı
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Son dakika: Aşı takvimi değişti! İkinci doz öne çekilebilir
Dünya genelinde hızla artarak alarma yol açan Delta varyantlı vaka sayısı, Türkiye'de de aşılama takvimini değiştirdi. İkinci doz aşılar altı-sekiz hafta yerine dört hafta sonra yapılacak. Aşı yazlık bölgelerde, tarlalarda, yaylalarda vatandaşın ayağına götürülecek. Ayrıntıları A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.