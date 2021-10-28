Son dakika: AKM Millet Bahçesi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açıldı

Son dakika haberine göre… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara AKM Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "İnşallah 2053 vizyonumuzun ilk ve en iddialı hedefi olarak belirlediğimiz 'Yeşil Kalkınma Devrimi'nin lokomotif şehri Ankara olacaktır." dedi. Erdoğan, "İstanbul Atatürk Havalimanı'nda da cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir Millet Bahçesi kuruyoruz. Bu yılın sonunda ihalesini yapacağız." diyerek müjdeyi verdi.

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