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Son dakika: AKM Millet Bahçesi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açıldı

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Giriş: 28.10.2021 15:14
Güncelleme:28.10.2021 15:17
Son dakika haberine göre… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara AKM Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "İnşallah 2053 vizyonumuzun ilk ve en iddialı hedefi olarak belirlediğimiz 'Yeşil Kalkınma Devrimi'nin lokomotif şehri Ankara olacaktır." dedi. Erdoğan, "İstanbul Atatürk Havalimanı'nda da cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir Millet Bahçesi kuruyoruz. Bu yılın sonunda ihalesini yapacağız." diyerek müjdeyi verdi.
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