Son dakika: AK Partili vekillerden İlker Başbuğ ve Dursun Çiçek hakkında suç duyurusu |Video

Son dakika... AK Parti, İlker Başbuğ'un FETÖ açıklaması sonrası harekete geçti. 6 AK Partili isim avukatları aracılığı ile savcılığa suç duyurusunda bulundu.TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve eski milletvekili Dursun Çiçek hakkındaki dilekçeyi savcılığa sundu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Lamia Ayhan canlı yayında aktardı.

Avukat Hüseyin Aydın ve Muammer Cemaloğlu'nun AK Parti milletvekilleri Mustafa Elitaş, Bekir Bozdağ ve Ahmet Aydın ile eski milletvekilleri Yahya Doğan, Mehmet Ceylan ve Ahmet Müfit Doğan adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği suç duyurusu dilekçesinde, Başbuğ'un katıldığı televizyon programındaki beyanlarının düşünce ve ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilemeyeceği belirtildi.

Milletvekillerinin yasama faaliyetlerini özgürce yerine getirmesinin demokrasinin gereği olduğu bildirilen dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisinin iradesiyle yasalaşan kanun tasarısı ve değişiklik önergelerinin Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) direktifiyle hazırlandığını iddia etmek, 15 Temmuz gecesinde FETÖ'ye karşı kahramanca direnen ve bu nedenle bombalanan gazi Meclisimize ve onun mensuplarına açık bir saygısızlık olup bu nitelikteki bir ithamın Genelkurmay Başkanlığı yapmış bir kişiden sadır olması büyük talihsizliktir. Milletvekillerinin yasama faaliyetlerinden dolayı suçlanması ancak antidemokratik rejimlerde ve vesayet düzeninin geçerli olduğu ülkelerde söz konusu olabilir. Şüphelinin bu doğrultudaki açıklamaları vesayet düzeninin özleminin bir yansıması olarak değerlendirilmelidir."

FETÖ ile mücadele edenleri asılsız ithamlarla itibarsızlaştırmanın bu örgütle mücadeleye zarar verdiği belirtilen dilekçede, "FETÖ ile samimi mücadele iddiasında olan herkesin, FETÖ ile mücadeleyi zaafa veya akamete uğratacak davranışlardan özenle kaçınması milletimizin ortak beklentisidir." ifadesi kullanıldı.

Dilekçede ayrıca Anayasa Mahkemesinin örnek kararlarına yer verilerek, Başbuğ'un sözlerinin müvekkillerinin saygınlığını zedeleyici nitelikte olduğu kaydedildi. Dilekçede Başbuğ hakkında "hakaret" suçundan soruşturma yapılarak kamu davası açılması istendi.

Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek hakkındaki suç duyurusu dilekçesinde ise "Şüphelinin konuşmasında yer alan ifadeler iftira suçunun unsurlarını ihtiva etmektedir. Şüpheli müvekkillerimizin yürüttükleri yasama faaliyeti nedeniyle FETÖ suç örgütünün siyasi ayağını oluşturduklarından bahisle suç duyurusunda bulunacağını ifade eden açıklaması ile atılı suçu işlemiştir." ifadesine yer verildi.

Dilekçede, Çiçek hakkında "iftira" suçundan kamu davası açılması talep edildi.