Son dakika: AK Parti Grup Toplantısı | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Enflasyondan kurtulmak için Ana muhalefetin sözcüsü bizden kurtulmanın gereğinden bahsediyor. Enflasyonu yüzde 7'ye düşüren kimdi? Biz yaptık. Faizi yüzde 4.5'lere düşüren kimdi? Biz yaptık. Sizin tarihiniz yüksek faiz ve enflasyonlarla dolu." dedi. Kur korumalı mevduat sistemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Dün açıkladığımız program amacına ulaşmıştır. Mileltimiz bu programı olumlu karşılamış destek vermiş, piyasalar da bu programı desteklemiştir." ifadelerini kullandı.

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