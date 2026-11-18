Tokat'ta Gülkız ninenin köpeği Avşar ve diğer hayvan dostlarıyla sevgi dolu hikayesi

Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Karşıpınar köyünde yaşayan Gülkız Nine, kedi ve köpeklerini ailesinin birer ferdi gibi görüyor. Özellikle Avşar isimli köpeğine duyduğu sevgiyle dikkat çeken Gülkız Nine, "Dünya sadece bizim değil ki!" sözleriyle hayvanların da yaşamın bir parçası olduğunu vurguluyor. Avşar'ın bir veya iki gece kaybolduğu zamanlarda yaşadığı üzüntüyü anlatan Gülkız Nine, köpeğini bulmak için köy köy dolaştıklarını belirtiyor. Avşar'a duyduğu bağlılığı ise "Bazen arada kayboluyor ya, sanki bir evden biri gitmiş; oturup ağlayasımız geliyor. Ben gece ağlıyorum: ‘Avşar geldi mi, ne etti?’ diye. Evden bir adam gitmiş gibi. Alışıyorsun; bu senin çocuğun gibi." sözleriyle dile getiriyor. A Haber muhabiri Murat Onur, Gülkız Nine'nin hayvan dostlarıyla kurduğu özel bağı, kameraman Halil İbrahim Yel'in görüntüleriyle A Haber'in "İnsana Dair" programında ekranlara taşıdı.