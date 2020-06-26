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Son dakika: Kadınları savundu hakarete maruz kaldı! AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalar |Video

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Giriş: 26.06.2020 16:12
Güncelleme:26.06.2020 16:34
Son dakika haberi... AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Meclis'te kadın cinayetleri nedeniyle HDP'lilerin AK Parti'ye yönelik eleştirilerine yanıt verdiği sözlerin ardından özellikle sosyal medyadan gelen çirkin hakaretlere varan paylaşımlara tepki gösterdi. Kadınları savunup hakaretlere maruz kalan Zengin, A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Zengin, "Cehalet var. Her başörtülü kadın İmam Hatip’li değil. Ben değilim mesela. Olan arkadaşlarımız var ne güzel ama ben gitmedim. Benim kendi annem başörtülü değil. Bu insanların kafasında hep bir prototip var." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Meclis'te kadın cinayetleri nedeniyle HDP'lilerin AK Parti'ye yönelik eleştirilerine yanıt verdiği sözlerin ardından özellikle sosyal medyadan gelen çirkin hakaretlere varan paylaşımlara tepki gösterdi. Kadınları savunup hakaretlere maruz kalan Zengin, A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Zengin'in açıklamalarından satır başları;

KILIK KIYAFET TARTIŞMASI DEĞİLDİ

Galiba özü itibariyle Türkiye'de bir grup kadın sadece kendisini birinci sınıf addediyor. Kendi hayat tarzlarını kendi düşünce şekillerini kendi giyinme şekillerini birinci sınıf addediyorlar. Normal şartlarda bu kılık kıyafete dair bir tartışma değildi fakat meseleyi buradan aldılar her zaman olduğu gibi kendi özel alanlarına çektiler ve kendi birinci, sınıf dünyalarını iddia etmeye başladılar.

MECLİS'TE HAKARETLERDE BULUNDULAR

Meclis'te inanılmaz kelimeler kullanıyorlar. Belki 3-4 ay evvel HDP'li bir kadın milletvekili bize demişti ki hiç alakası yokken şöyle bir ifade kullanmıştı yine ben nöbetçiydim, "Siz İslam soslu türbanlı soyguncularsınız" bu ifadeye kullanmıştı. O zaman vurmuştuk sıralara Genel Kurul ara vermişti bir süre ve özür dilemişlerdi. Yine HDP'li kadın milletvekili çıkıyor Türkiye'de kadın meselesine dair yılların getirdiği ne kadar sorun varsa bunun sebebinin AK Parti olduğunu söylüyor. Bunu diyelim ki iddia içerisinde bi tezi savunabilir fakat bunu savunurken inanılmaz ithamlarda bulunuyor. Diyor ki "Siz tecavüzcüsünüz. Tecavüzü savunuyorsunuz. Meşrulaştırıyorsunuz" Şimdi bun nasıl insan işiterek normal kalabilir? Bunlar Genel Kurul'un gerçeği.

BU SALDIRIYA CEVAP VERDİM

Ben de diyorum ki kadın kelimesinin adı yok diyorum. Bunda da iddialıyım. Genel Kurul'da bize bir saldırı var ben su saldırıya cevap veriyorum.

BİR CEHALET VAR!

Ben şimdi sabahtan beri bunlarla uğraşıyorum...Ne kadar tweet varsa şahsımla çoluğumla çocuğumla alakalı hakaret eden… Bir de cehalet var. Her başörtülü kadın İmam Hatip'li değil. Ben değilim mesela. Olan arkadaşlarımız var ne güzel ama ben gitmedim. Benim kendi annem başörtülü değil. Bu insanların kafasında hep bir prototip var. Bütün insanlar aynı tipte silsileden geçerler. Kendi kafaları böyle bir olduğu için bizi de öyle zannediyorlar. Biz farklı insanların oluşturduğu bir partiyiz. Evet ideallerimiz aynı ama partimizde pek çok farklı hayatın içerisinden gelen arkadaşlarımız var.

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