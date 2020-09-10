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Son dakika: Adana merkezli FETÖ operasyonu!

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Giriş: 10.09.2020 08:43
Güncelleme:10.09.2020 08:50
Son dakika haberi... Adana merkezli 15 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında aralarında polis okulu öğrencilerinin “mahrem imamı” olan aktif astsubayın da bulunduğu 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında aralarında polis okulu öğrencilerinin "mahrem imamı" olan ve aktif görevde olduğu belirtilen 1 astsubay, 2 öğretmen, 1 SGK memuru ve 6 özel sektör çalışanı ile aktif polislerin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

15 İLDE OPERASYON

Ekiplerce Adana merkezli 15 ilde şüphelilerin adreslerine yönelik operasyon düzenlendi.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler, adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Adana merkezli FETÖ operasyonu!
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