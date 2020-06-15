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Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Duruşmalar yarın başlıyor

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Giriş: 15.06.2020 14:54
Son dakika haberine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kovid-19 nedeniyle durdurulan yargısal sürelerin ve duruşmaların yarından itibaren başlayacağını bildirdi. Bakan Gül, Ayasofya'nın ibadete açılması ile ilgili de "Ayasofya hepimizin rüyası. Ayasofya'nın zincirlerinin kırılarak ibadete açılması hepimizin ortak dileğidir" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Gül, Kovid-19 nedeniyle durdurulan yargısal sürelerin ve duruşmaların yarından itibaren başlayacağını bildirdi. Gül, "Avukatlık mesleği ve savunmanın güçlenmesi için diyalogları, iş birliğini artıracağız." dedi.

"BU DÜZENLEME AF DEĞİL, İNFAZ SÜRESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMEDİR"
TBMM'de kabul edilen infaz düzenlemesi konusuna değinen Gül, "Bu düzenleme af değil, infaz süresine ilişkin düzenlemedir." ifadesini kullandı.

"SAVUNMA NE KADAR GÜÇLÜ OLURSA YARGININ İTİBARI O KADAR ARTAR"
Adalet Bakanı Gül, "Savunma ne kadar güçlü olursa yargının itibarı o kadar artar. Tüm çalışmalarda savunmayı güçlendiren bir yapı bizim arzumuzdur." şeklinde konuştu.

"OTOMATİK İYİ HALLİLİK KALKACAK, BUNA BİR HEYET KARAR VERECEK"
Gül, infaz düzenlemesiyle otomatik iyi halliliğin kalkacağını ve buna bir heyetin karar vereceğini söyledi.

"İÇ TÜZÜĞE DE ANAYASA'YA DA UYGUN BİR DÜZENLEME"
Seçim mevzuatı da dahil olmak üzere tüm yaklaşımlara, 'AK Parti'ye nasıl yarar' değil, 'Ülke demokrasisine nasıl katkı sağlar' açısından baktıklarını dile getiren Gül, şöyle devam etti:

"İnfaz düzenlemesi İç tüzüğe de Anayasa'ya da uygun bir düzenleme. CHP'nin Anayasa Mahkemesine başvurusunun yersiz olduğunu ve hukuki temele dayanmadığını düşünüyorum."

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN TASARRUFUNDA OLAN BİR EGEMENLİK MESELESİDİR"
Adalet Bakanı Gül, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin, şunları kaydetti:

"Turnikeyle girilen tek camidir, bu ayıbın ortadan kalkması hukukun gereğidir. Ayasofya'nın zincirlerinin kırılarak ibadete açılması hepimizin ortak dileğidir, Fatih Sultan Mehmet'in vasiyetinin yerine getirilmesidir. Ayasofya ile ilgili konu, Türkiye Cumhuriyeti'nin tasarrufunda olan bir egemenlik meselesidir." dedi.

"ZARURİ YAPILMASI GEREKEN DEĞİŞİKLİKLERİN MASAYA GETİRİLMESİNİ&NBSP;HEDEFLİYORUZ"

Seçim Kanunu tartışmalarına değinen Bakan Gül, "Zaruri yapılması gereken değişikliklerin masaya getirilmesini ve tüm partilerle müzakere edilmesini hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Gül, "Bir cana, bir kadına daha el uzanmaması için ne yapmamız gerekiyorsa hükümet olarak, yargısal yönüyle de yapmaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

"CEZAEVLERİNDE SAYIMLAR PARMAK İZİ İLE YAPILACAK"
Cezaevlerinde günde iki defa sayım yapıldığını ve artık sayımların parmak iziyle yapılacağını belirten Gül, "Cezaevinde olan, uzun süre annesini, babasını göremeyenler var, cezaevinden görüntülü görüşülebilecek bir sistem kuruyoruz." dedi.

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