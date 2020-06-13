Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan "Ayasofya ibadete açılsın" dedi
Ayasofya’nın camiye çevrilmesi tartışmalarının yaşandığı günlerde Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan da konuya dahil oldu. Patrik Maşalyan, Ayasofya’nın müzeden camiye tekrardan dönüştürülmesi tartışmalarına sosyal medyadan cevap verdi. Ermeni Patriği Maşalyan, Ayasofya’nın ibadethaneye açılması gerektiğini, mabedin yeterince büyük olduğunu ve Hristiyanlara da bir alan tahsis edilmesi gerektiğini beyan etti.
Bilindiği üzere Fatih Sultan Mehmed Han'ın Ayasofya için yazdığı vakfiyesinde "Vakfiyenin şartları değiştirilemez" cümleleri yer alıyor.
DAMLA KAYA / SABAH
İŞTE FATİH SULTAN MEHMED'İN VAKFİYESİ
Fatih Sultan Mehmed Han, İstanbul'u fethettikten sonra en büyük kiliseyi yani Ayasofya'yı camiye çevirmişti. Ayrıca Ayasofya'yı camiye çeviren Fatih Sultan Mehmed bir vakfiye de yazmıştı.
Fatih, bu vakfiyesinde şu cümlelere yer vermişti:
"Eğer bu hayır müesseseleri yıkılacak olursa, ikinci defa, üçüncü defa ila ahir yeniden inşa oluna… Bütün bu şerh ve ta'yin eylediğim şeyler, tesbit edilen şekilde ve vakfiyede yazılı haliyle vakıf olmuştur; şartları değiştirilemez; kanunları tağyir edilemez; asılları maksatları dışında bir başka hale çevrilemez; tesbit edilen kuralları ve kaideleri eksiltilemez; vakfa herhangi bir şekilde müdahale Allah'ın diğer haramları gibi haramdır."
"AYASOFYA İBADETE AÇILMALI, BİR BÖLÜMÜ HIRİSTİYANLARA VERİLMELİ"
Ayasofya'nın camiye çevrilmesi tartışmalarının yaşandığı şu günlerde Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan da konuya dahil oldu. Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan, Ayasofya'nın müzeden camiye tekrardan dönüştürülmesi tartışmalarına sosyal medyadan katıldı.
Ermeni Patriği Maşalyan, Ayasofya'nın ibadethaneye açılması gerektiğini, mabedin yeterince büyük olduğunu ve Hristiyanlara da bir alan tahsis edilmesi gerektiğini beyan etti.
Patrik Maşalyan şu cümleleri kullandı:
"Ayasofya on bin işçinin emeğiyle, bir servet harcanarak kuruldu. 1500 yıllık sayısız onarım, Fatih Sultan Vakfının emekleri, hepsi bu Mabet ibadet yeri olarak korunsun diyeydi. Müze olsun diye değil. Meraklı turistlerin fotoğraf çekmek için oraya buraya koşuşturması yerine diz çökmüş imanlıların saygı ve huşuyla secde kılmasının, Mabedin fıtratına daha uygun olduğunu düşünüyorum. Ayasofya ibadete açılsın. Mabet yeterince büyük. Hristiyanlara da bir alan tahsis edilsin. Dünya dinsel barışımızı, olgunluğumuzu alkışlasın. Ayasofya çağın ve insanlığın barış sembolüne dönüşsün. Çok mu ütopik? Zaten hepimiz aynı gök kubbenin altında yapmıyor muyuz ibadetlerimizi? Ayasofya'nın kubbesini de paylaşabiliriz. İtikatlarımız ayrı olsa da aynı tek Allah'a inanmıyor muyuz? 1000 yıl Hristiyan, 500 yıl Müslüman dualarını duvarlarına emmiş ve onları gizemli varlığında sentezlemiş mabedin buna bir itirazının olacağını zannetmiyorum. Mabede girin, sessizliği soluyun ve öğrenin ondan. Ayasofya, "Kutsal Bilgelik" mabedi seyrettiği 1500 yüzyıllık insanlık tarihinde barıştan daha değerli bir şeyin olmadığı öğüdünü verecek size. Yeni bir haç ve hilal ihtilafı lüksümüz yok. Dünyanın kurtuluşu haç ve hilal ittifakıdır. Böyle bir barışı dünyaya armağan etme onuru Türkiye Cumhuriyeti Devletine yaraşır."
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