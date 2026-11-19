Soğuk havalarda çorbacılarda yoğunluk! Sabah kahvaltısının yerini çorba aldı

Soğuk havaların etkisini artırmasıyla birlikte vatandaşlar, güne sıcak bir başlangıç yapmak için çorbacıların yolunu tuttu. Sabahın ilk ışıklarıyla kazanların kaynamaya başladığı işletmelerde yoğunluk yaşanırken şef Metin Yıldırım, çorbaların özelliklerini ve lezzet sırlarını anlattı. A Haber muhabiri Murat Onur, kameraman Halil İbrahim Yel'in görüntüleri eşliğinde çorbacılardaki yoğunluğu ve esnafın sabah mesaisini Tokat'tan yaptığı canlı yayında aktardı.