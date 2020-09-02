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Son dakika: ABD’nin silah ambargosunu kaldırma kararı ne anlama geliyor? Canlı yayında flaş değerlendirme: ABD çok yorgun durumda

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Giriş: 02.09.2020 13:05
Güncelleme:02.09.2020 13:14
Son dakika haberi... Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilim devam ederken ABD’den skandal bir adım geldi. 33 yıl sonra Güney Kıbrıs Rum yönetimine silah ambargosunu kaldırdı. ABD’nin silah ambargosunu kaldırma kararı ne anlama geliyor? Bahçeşehir Üniversitesi öğretim görevlisi terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar ve Uluslararası ilişkiler uzmanı Ergenekon Savrun konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim devam ederken ABD'den skandal bir adım geldi. 33 yıl sonra Güney Kıbrıs Rum yönetimine silah ambargosunu kaldırdı. ABD'nin silah ambargosunu kaldırma kararı ne anlama geliyor? Bahçeşehir Üniversitesi öğretim görevlisi terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar ve Uluslararası ilişkiler uzmanı Ergenekon Savrun konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

ABD'NİN DOĞU AKDENİZ'DE EMELLERİ VAR

Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, "ABD'nin son dönemdeki Türkiye ile ilgili siyaset ve stratejilerinde bir değişiklik olduğu malum. ABD'nin İsrail ile birlikte Doğu Akdeniz'de de hepimizin bildiği gibi emelleri var." dedi.

ABD ÇOK YORGUN

Ağar, "ABD'nin çok yorgun olduğunu görüyoruz. Eskisi gibi kuvvetli hamleler yapamıyor. Bu bir mücadele hamlesi değil bu fraklı bir operasyon. Hem Güney Kıbrım Rum kesimini kullanmak istiyor hem de orada bir takım silah satışları yaparak kendi içindeki silah lobilerinin mefaatlerine hizmet eden bir yaklaşım üretmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Uluslararası ilişkiler uzmanı Ergenekon Savrun ise "Bu yeni bir olay değil. Silah ambargosu 1987'de uygulandı. Sadece olay Doğu Akdeniz'den be Kıbrıs'tan ibaret değil. Kafkaslar Hazar Bölgesi hatta daha da ötesi Körfez Balkanlar … Bu coğrafyaya ABD çok yorgun durumda. Koronavirüsüyle uğraşıyor. Ekonomik sıkıntılarla uğraşıyor. Burada da gizli perde arkasında rol oynayarak Rum kesimini bu haydut devleti ve Yunanistan'ı öne sürüyorlar." şeklinde konuştu.

Son dakika: ABD Güney Kıbrısa 33 yıllık silah ambargosunu neden kaldırdı? Karar Türkiye - ABD ilişkilerini nasıl etkiler? A Haberde flaş sözler SON DAKİKA: ABD GÜNEY KIBRIS'A 33 YILLIK SİLAH AMBARGOSUNU NEDEN KALDIRDI? KARAR TÜRKİYE - ABD İLİŞKİLERİNİ NASIL ETKİLER? A HABER'DE FLAŞ SÖZLER
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